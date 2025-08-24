قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بني سويف يُكرّم عامل مزلقان خاطر بحياته لإنقاذ حياة شاب.. ويؤكد: دقيقة من الانتظار قد تحميك وتحمي أسرتك من مأساة

محافظ بني سويف يكرم عامل الاسعاف
محافظ بني سويف يكرم عامل الاسعاف
بني سويف : محمد عبدالحليم

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، طارق محمد عامل مزلقان السادات بمدينة بني سويف، الذي أنقذ شابًا من موت محقق بعدما حاول عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور أحد القطارات، في إطار الحرص على تكريم النماذج المشرفة التي تجسد معاني التفاني والإخلاص،

وخلال التكريم، أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بموقف "طارق"، واصفًا إياه بالبطولي والإنساني، مؤكداً أن هذا التصرف الشجاع يعكس ضميرًا يقظًا وإحساسًا عاليًا بالمسؤولية، ويجب أن يكون قدوة لكل العاملين في مواقع العمل الخدمي والحيوي.

وأشار المحافظ إلى أن "طارق" لم يكتفِ بالتحذير الصوتي، بل خاطر بحياته في لحظة فاصلة لينقذ الشاب من الموت، وهو ما يعكس معاني الأمانة المهنية والإنسانية في أبهى صورها، مؤكداً أن المحافظة لن تتوانى عن تقدير ومكافأة كل من يقدم نموذجًا مشرفًا في أداء عمله.

واستغل محافظ بني سويف هذا الموقف البطولي لتوجيه رسالة مهمة إلى المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة عند المزلقانات والعبور فقط بعد غلق الإشارات ومرور القطارات، قائلاً: "دقيقة أو دقيقتين من الانتظار قد تحميك وتحمي أسرتك من مأساة قد تودي بحياة إنسان"، مضيفًا أن حوادث العبور العشوائي تكررت أكثر من مرة بسبب استعجال البعض وتجاهلهم التحذيرات، وهو ما يشكل خطراً بالغًا على الأرواح.

وأكد المحافظ أن أجهزة الدولة والهيئات المختصة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين المزلقانات وتطوير نظم الحماية، لكن يبقى وعي المواطن والتزامه هو الركيزة الأساسية لتفادي الحوادث، مشيراً إلى أن التصرفات غير المسؤولة قد تزهق أرواحًا بريئة في لحظة واحدة، بينما الانتظار لدقائق معدودة يضمن سلامة الجميع.

من جانبه، أعرب "طارق محمد برس أحد أبناء قرية النويرة مركز اهناسيا" عن سعادته الغامرة بالتكريم، واصفًا هذا اليوم بأنه من أسعد أيام حياته، قائلاً: "ما كنتش متخيل إن اللي عملته هيكبر كده، أنا عملت الواجب وربنا وفقني، والتكريم ده تاج على راسي وهيفضل ذكرى عمري كله".

وأضاف أن تقدير المسؤولين له يعكس اهتمام الدولة بالعاملين في كل مواقع العمل، موجهاً الشكر للمحافظ على هذه اللافتة الإنسانية التي أدخلت البهجة إلى قلبه وقلب أسرته.

وفي ختام التكريم، أهدى المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية لـ"طارق" تقديرًا لشجاعته وتفانيه، مؤكداً أن المحافظة ستظل داعمة لكل من يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص وتحمل المسؤولية.

حضر اللقاء كل من، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ، العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة اهناسيا.

