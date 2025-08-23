أحمد موسى عن إنقاذ عامل مزلقان لشاب في بني سويف: الفريق كامل الوزير هيكرمه

علق الإعلامي أحمد موسى، على بطولة عامل مزلقان في بني سويف بعدما انقذ شاب من الموت في توقيت قدوم القطار .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم الناس تلتزم بالتعليمات عند غلق المزلقان ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عامل المزلقان عمل بطولة حقيقية واتحرك لإنقاذ الشاب بشكل فوري وكان ممكن يفقد حياته ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الله يكرمك ياعم طارق ويبارك في صحتك وما فعله كرم كبير من ربنا وما فعله عمل بطولي يستحق التكريم ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الفريق كامل الوزير هيكرم عامل المزلقان ده لأنه يستحق التقدير ".