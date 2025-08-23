أحمد موسى عن حادث غرق 6 فتيات بالإسكندرية: أبو تلات طول عمره شاطئ الموت

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي لكل أهالي محافظة سوهاج بسبب وفاة 6 فتيات بعد الوفاة غرقا في شاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البنات كانوا في رحلة في الإسكندرية وواحدة بدأت تغرق وزمايلها بداوا ينزلوا عشان ينقذوها وغرق 6 من بناتنا ".

وتابع :" ربنا يرحمهم ويصبر أهالي الفتيات دول ".

ولفت موسى :" شاطئ أبو تلالت طول عمره شاطئ الموت ومفيش حد بيلاقي أي حل لهذا الشاطئ ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" فيه سباحين ماتوا وغرقوا في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية".