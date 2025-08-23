قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خرجت من المستشفى.. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت
محافظ الجيزة يتابع أعمال توصيل كابلات الجهد العالي لدعم محطة مياه جزيرة الدهب
الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند
بعد حادث الإسكندرية| أستاذ مناخ: لا علاقة بين التوسع العمراني وشدة الأمواج
عمل بطولي .. وزير النقل يُكرم عامل مزلقان بني سويف لإنقاذه حياة شاب
قرارات عاجلة من محافظ سوهاج في حادث غرق طلاب أكاديمية الضيافة بـ الإسكندرية
يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200
حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
تشكيل آرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية

حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
عبد العزيز جمال

يزيد البحث عن تفاصيل حادث غرق ابو تلات، وكذلك غرق طلاب ابو تلات، حيث شهدت مدينة الإسكندرية صباح اليوم السبت حادثًا مأساويًا بعد غرق 6 طلاب وإصابة 21 آخرين خلال رحلة بحرية تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، وذلك أثناء وجودهم على شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي غربي المحافظة.

حادث غرق ابو تلات

تلقت النجدة بلاغًا يفيد بغرق مجموعة من الطلاب خلال رحلة جماعية، وسرعان ما تحركت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

موضوعات متعلقة:

 

وأكدت وزارة الصحة أن هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية العاجلة والطوارئ دفعا بـ16 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لضمان سرعة نقل المصابين.

حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية

غرق طلاب ابو تلات

أوضحت وزارة الصحة أنه جرى إسعاف 3 مصابين في موقع الحادث مباشرة، فيما نُقل 13 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 آخرين إلى مستشفى العامرية العام. 

وتم التعامل مع الحالات وفق بروتوكولات علاج حالات الاختناق الناتجة عن الغرق، بينما استقرت معظم الإصابات عدا 3 حالات وضعت تحت الرعاية المركزة.

أسماء ضحايا حادث غرق ابو تلات

ونقلت سيارات الإسعاف 6 حالات وفاة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام وهم "حبيبة السيد بخيت"، و"نور ممدوح"، و"سلمى عصام"، و"فارس ياسر"، و"يسا ساويرس"، فضلًا عن جثة لمجهول الهوية، تراوح عماه بين 16 إلى 17 سنة.

وجاءت قائمة المصابات، وهن ملك سامي عبد المولى (17 عامًا)، ياسمين فوزي عطية (17 عامًا)، دنيا عبد الجليل يوسف (16 عامًا)، سمر فراج عبد الفتاح (18 عامًا)، ندى ياسر السيد (17 عامًا)، ملك عهد وائل (16 عامًا)، أمنية جمال فتحي (15 عامًا)، وهدى علاء محمود (16 عامًا)، بسمة ممدوح محمود (20 عامًا)، خديجة عاطف عبد (17 عامًا)، سارة فتحي (19 عامًا)، حبيبة عزت (16 عامًا)، يمنى طلعت (17 عامًا)، نورهان علاء عبد الحميد (18 عامًا).

الأمواج المفاجئة وراء الكارثة

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أكدت أن الحادث وقع بسبب اضطراب مفاجئ في حركة الأمواج وارتفاعها بشكل غير متوقع، ما استدعى رفع الرايات الحمراء في جميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي، كإشارة إلى منع نزول البحر حفاظًا على سلامة المواطنين.

حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية

بينما شدد العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، شدد على أن نزول البحر كان محظورًا صباح اليوم بعد تعميم الرايات الحمراء، مشيرًا إلى أن الشواطئ مفتوحة فقط للجلوس على الرمال دون السباحة، وطالب المصطافين بالانصياع التام لتعليمات رجال الإنقاذ، خاصة في ظل تقلبات البحر غير المتوقعة.

 تحرك عاجل من المحافظة

أما الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، فأعلن متابعته الدقيقة للحادث وتطورات الحالة الصحية للمصابين، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومؤكدًا أن المحافظة تعمل بتنسيق كامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للناجين.

موقف وزارة الصحة

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات الطبية واللوجستية، ومواصلة المتابعة الدقيقة للحالات المصابة. 

فيما أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن متوسط زمن وصول سيارات الإسعاف لمكان الحادث تراوح بين 8 و14 دقيقة فقط، ما ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح.

أكدت وزارة الصحة أيضًا وجود فرق دعم نفسي لمساندة المصابين وذوي الضحايا، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع أهالي الطلاب لإبلاغهم بكافة التفاصيل.

وزارة التضامن تعلق على حادث غرق ابو تلات

بينما أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي بالغ حزنها، ووجهت بسرعة التدخل من خلال فرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم النفسي والإغاثي للأسر المنكوبة.

وفي الختام شددت محافظة الإسكندرية على ضرورة التزام المواطنين والمصطافين بتعليمات السلامة على الشواطئ، وخاصة خلال الرحلات الجماعية، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تحصد أرواح الأبرياء في لحظات.

حادث غرق ابو تلات غرق ابو تلات ابو تلات غرق طلاب ابو تلات مدينة الإسكندرية الضيافة الجوية حادث غرق أبو تلات غرق طلاب طلاب ابو تلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

قافلة الأوقاف

لمواجهة الغُرم ودعم الغارمات.. قوافل توعوية للأوقاف بجميع المحافظات

يوم السرد القرآني

جامعة الأزهر تعلن انطلاق مبادرة يوم السرد القرآني للطلاب والطالبات

الدكتور محمد الجندي

البحوث الإسلامية: توسيع دائرة التعاون مع المؤسَّسات العلمية والفِكرية

بالصور

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

أسرار المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي

دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد