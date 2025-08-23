بالأسماء .. ضحـــ.ــايا واقعة غرق شاطئ أبوتلات غربي الإسكندرية

باشرت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة الغرق بشاطئ أبوتلات بالعجمي، والذي أسفر عن مصرع 6 حالات وإصابة 24 أخريات أثناء تواجدهم ضمن رحلة تابعة لإحدي الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية غربي المحافظة.



ونقلت سيارات الإسعاف 6 حالات وفاة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام وهم "حبيبة السيد بخيت"، و"نور ممدوح"، و"سلمى عصام"، و"فارس ياسر"، و"يسا ساويرس"، فضلًا عن جثة لمجهول الهوية، تراوح عماه بين 16 إلى 17 سنة.

وجاءت قائمة المصابات، وهن ملك سامي عبد المولى (17 عامًا)، ياسمين فوزي عطية (17 عامًا)، دنيا عبد الجليل يوسف (16 عامًا)، سمر فراج عبد الفتاح (18 عامًا)، ندى ياسر السيد (17 عامًا)، ملك عهد وائل (16 عامًا)، أمنية جمال فتحي (15 عامًا)، وهدى علاء محمود (16 عامًا)، بسمة ممدوح محمود (20 عامًا)، خديجة عاطف عبد (17 عامًا)، سارة فتحي (19 عامًا)، حبيبة عزت (16 عامًا)، يمنى طلعت (17 عامًا)، نورهان علاء عبد الحميد (18 عامًا).

ويتابع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة تعميم قرار منع نزول البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

كما أوضحت أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 21 مصابًا إلى مستشفيي العجمي التخصصي والعامرية العام، بينما جرى إسعاف 3 آخرين بموقع الحادث.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا متابعة تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.