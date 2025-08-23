قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجا على موقفها من إسرائيل.. موجة استقالات جماعية تهز الحكومة الهولندية
زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة
الأزهر يعلن حاجته لعاملات في رياض الأطفال بعقود.. اعرف الشروط والتفاصيل
اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان إلى جنوب لبنان
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37
الجالية المصرية بهولندا: داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن
وصول أكبر القوافل الطبية للعريش مقدمة من مصر الخير
مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة
علي الطيب يكشف لـ صدي البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل 220 يوم ..خاص
صراخ وبكاء.. كيف تحولت رحلة ترفيهية إلى حادث مفجع في غضون ثوانِ معدودة؟
معملتش حاجه ومكنش قصدي.. اعترافات تفصيلية للبلوجر علياء قمرون في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالحياء
واما وحمادة هلال ونيكول سابا وهيثم شاكر ولؤي وعدوية يشعلون المسرح الروماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء .. ضحـــ.ــايا واقعة غرق شاطئ أبوتلات غربي الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي
رفع الرايات الحمراء بالعجمي
أحمد بسيوني

باشرت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة الغرق بشاطئ أبوتلات بالعجمي، والذي أسفر عن مصرع 6 حالات وإصابة 24 أخريات أثناء تواجدهم ضمن رحلة تابعة لإحدي الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية غربي المحافظة.


ونقلت سيارات الإسعاف 6 حالات وفاة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام وهم "حبيبة السيد بخيت"، و"نور ممدوح"، و"سلمى عصام"، و"فارس ياسر"، و"يسا ساويرس"، فضلًا عن جثة لمجهول الهوية، تراوح عماه بين 16 إلى 17 سنة.

وجاءت قائمة المصابات، وهن ملك سامي عبد المولى (17 عامًا)، ياسمين فوزي عطية (17 عامًا)، دنيا عبد الجليل يوسف (16 عامًا)، سمر فراج عبد الفتاح (18 عامًا)، ندى ياسر السيد (17 عامًا)، ملك عهد وائل (16 عامًا)، أمنية جمال فتحي (15 عامًا)، وهدى علاء محمود (16 عامًا)، بسمة ممدوح محمود (20 عامًا)، خديجة عاطف عبد (17 عامًا)، سارة فتحي (19 عامًا)، حبيبة عزت (16 عامًا)، يمنى طلعت (17 عامًا)، نورهان علاء عبد الحميد (18 عامًا).

ويتابع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة تعميم قرار منع نزول البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

كما أوضحت أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 21 مصابًا إلى مستشفيي العجمي التخصصي والعامرية العام، بينما جرى إسعاف 3 آخرين بموقع الحادث.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا متابعة تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

الاسكندرية ابوتلات العجمي النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

بالصور

أسرار المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي

دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد