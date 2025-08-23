جهود مكثفة لانتشال جثمان صبي غرق في ترعة الفوادية بسوهاج

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، اليوم السبت، واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بترعة الفوادية بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل داخل الترعة المشار إليها.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، إلى جانب الأجهزة الأمنية والتنفيذية، إلى موقع البلاغ، حيث تبين غرق الطفل "علي س. ع. ا" 13 عامًا، طالب، مقيم بدائرة المركز، أثناء نزوله إلى الترعة للاستحمام، إلا أن التيار المائي جرفه إلى العمق.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهالي القرية المتواجدين على ضفاف الترعة لمتابعة عمليات البحث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.