قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع أكثر من حرب الـ 12 يوما
استدرجوا شخصا لمنزلهم وتعدوا عليه.. القبض على صانعة المحتوى"قطة"وزوجها"سمسم"
محمد صلاح بين أساطير القرن الحادي والعشرين بمعدل تهديفي استثنائي
لي لي عبد اللطيف صبحي تتوج بذهبية إفريقيا للتايكوندو بنيجيريا
شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا لإلغاء التوكيل من محاميها ياسر قنطوش
تغربم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز
تفتيت بقعة زيت أمام مأخذ محطة مياه الأقصر دون أي تأثير على الخدمة
أهلي جدة بطلا لكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بركلات الترجيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود مكثفة لانتشال جثمان صبي غرق في ترعة الفوادية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، اليوم السبت، واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بترعة الفوادية بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل داخل الترعة المشار إليها.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، إلى جانب الأجهزة الأمنية والتنفيذية، إلى موقع البلاغ، حيث تبين غرق الطفل "علي س. ع. ا" 13 عامًا، طالب، مقيم بدائرة المركز، أثناء نزوله إلى الترعة للاستحمام، إلا أن التيار المائي جرفه إلى العمق.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهالي القرية المتواجدين على ضفاف الترعة لمتابعة عمليات البحث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غرق طفل جرجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

ترشيحاتنا

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

ترامب سيارات

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هيونداي توقف بيع هذه السيارة فجأة.. وإلقاء رولز رويس في الماء

بالصور

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

أخبار السيارات| هيونداي توقف بيع هذه السيارة فجأة.. وإلقاء رولز رويس في الماء

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مريم الجندي: شخصية راقصة ورسامة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع | حوار

مروة الجندي
مروة الجندي
مروة الجندي

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد