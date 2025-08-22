سوهاج .. حريق يلتهم أشجار نخيل ويمتد إلى منزلين في قرية الصفيحة

عاشت قرية نجع الشيخ حماد التابعة لمجلس قروي الصفيحة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، ظهر اليوم، لحظات من الذعر بعدما اندلعت ألسنة النيران في عدد من أشجار النخيل.

وسرعان ما امتدت ألسنتها إلى منزلين مجاورين، مهددة بكارثة لولا التدخل السريع لقوات الحماية المدنية.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات محافظة سوهاج إخطارًا من مجلس قروي الصفيحة يفيد بوقوع الحريق، لتتحرك على الفور قوات الإطفاء بعدد من السيارات.

وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى منازل أخرى مجاورة.

وبحسب المعاينة الأولية، التهمت النيران محتويات شقتين بمنزل المواطن حسين ع ح، الأولى بالطابق الأرضي والأخرى بالأول العلوي.

وذلك إلى جانب احتراق كمية من البوص أعلى سطح منزل المواطن نور أ ح.

وتواصل الأجهزة المعنية حصر الخسائر، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.