مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا

خيمت أجواء الحزن على أهالي مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بعد انهيار عقار سكني مكون من طابقين، في حادث مأساوي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب أربعة آخرين، لتتحول لحظات الحياة العادية إلى فاجعة قاسية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة النجدة بانهيار العقار ووجود ضحايا أسفل الأنقاض.

وعلى الفور هرعت قوات الأمن والحماية المدنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع الكارثة، حيث ارتفعت صرخات الأهالي وهم يترقبون إنقاذ أحبائهم من تحت الركام.

وبعد جهود مضنية، تمكنت القوات من انتشال جثامين ثلاثة أشخاص فقدوا حياتهم في لحظة، بينما أصيب أربعة آخرون بجروح متفرقة.

تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين وضعت الجثامين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

المشهد كان مؤلمًا، فبين دموع الأمهات ووجع الآباء، علت أصوات الحسرة على من رحلوا فجأة دون وداع.

وبينما يعمل رجال الإنقاذ على رفع الأنقاض، بقيت العيون تترقب بقلق وحزن مصير من تحت الحطام، وتواصل الأجهزة المعنية التحقيق في أسباب الحادث.

بينما يشيع أهالي طهطا ضحاياهم في جنازات يملؤها البكاء والدعاء، بعد أن خطفهم الموت من بين ذويهم في مشهد أبكى القلوب قبل العيون.