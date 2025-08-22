أهالي سوهاج يطالبون بتشديد إجراءات الأمان والسلامة على العبارات النيلية

شهدت محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث أصيبت ربة منزل في العقد الثالث من العمر بإصابة بالغة؛ إثر انزلاقها أثناء نزولها من إحدى العبارات النيلية بالناحية الشرقية، ما أسفر عن تعرضها لبتر في القدم أسفل الركبة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى إخطار تلقاه اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، يفيد بإصابة سيدة أثناء استخدام العبارة النيلية للانتقال بين ضفتي النهر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالفحص تبين أن المصابة تُدعى سحر ف. ت، تبلغ من العمر 30 عامًا.

وخلال نزولها من العبارة النيلية انزلقت قدمها أمام المشاية الحديدية المؤدية إلى الرصيف، فاصطدمت بها العبارة، ما أدى إلى إصابتها ببتر كامل في القدم أسفل الركبة.

تم نقل المصابة سريعًا إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، لتلقي الإسعافات العاجلة والرعاية الطبية اللازمة لحالتها الصحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن بين الأهالي، مطالبين بضرورة تشديد إجراءات الأمان والسلامة على العبارات النيلية، خاصة مع تكرار حوادث الانزلاق والإصابات أثناء عمليات الصعود والنزول، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.