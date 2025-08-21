قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلى للإعلام يقرر منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي
أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
محافظات

جامعة سوهاج تبدع بمهرجان "طرب" الأول للموسيقى والغناء وتحصد المركز الثاني في الغناء والعزف الفردي

سوهاج _ أنغام الجنايني

حصدت جامعة سوهاج المركز الثاني في مجال العزف الفردي والغناء الفردي خلال مشاركتها بمهرجان "طرب" الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية.

والذي استضافته جامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، خلال الفترة من ١٦ وحتي ٢٠ اغسطس الجاري.

وهنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالمهرجان، موضحًا ان المهرجان بمثابه منصة وطنية تجمع منتخبات الجامعات والمعاهد المصرية في منافسات فنية تعكس التنوع الثقافي والفني بين الشباب.

وضم عروضاً في مجالات الموسيقى والغناء تمزج بين التراث المصري الأصيل والأنماط الحديثة، مضيفًا ان الجامعة تحرص على دعم الطلاب المبدعين والموهوبين.

وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي لهم.

وأضاف الدكتور  أحمد عاطف مدير إدارة رعاية الشباب المركزية ان الجامعة شاركت بوفد مكون من ١٤ طالب وطالبة وعازفين ومدرب وهيئة إشراف، وشهد على مدار أيامه عروضاً فنية متنوعة.

وذلك إلى جانب أنشطة ثقافية وترفيهية لزيارة معالم مدينة السويس، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء جسور من الصداقة بين المشاركين.

وأوضحت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أنه حصدت الطالبة مارتينا نبيل النمر بكلية الطب البيطري المركز الثاني في مجال الغناء الفردي.

كما فازت الطالبة ندى كمال بكلية التمريض بالمركز الثاني في مجال العزف الفردي، مؤكدة أن هذا النجاح جاء نتاج الجهود لإدارة النشاط الثقافي والفني.

والذي نظم معسكر تدريبي لمنتخب كورال الجامعة لصقل وتنمية مواهب الطلاب واختيار فقرات مميزة لباقة من أفضل الأغنيات لكبار الملحنين.

