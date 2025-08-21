أكثر من ١٠ آلاف طالب وطالبة يسجلون إلكترونيًا بجامعة سوهاج الأهلية حتى الآن

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية ان أكثر من ١٠ آلاف طالب وطالبه قاموا بالتسجيل إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للجامعة، وذلك بكلياتها ال٨ وهم الطب، الهندسه، الصيدلة، العلوم، الحاسبات.

والذكاء الاصطناعي، الاعلام، تكنولوجيا العلوم الصحية، اللغات والعلوم الانسانية، مؤكدًا على ان الإقبال المتزايد من قبل الطلاب وأولياء الأمور يبرهن علي ثقتهم بالجامعة وحرصهم علي دراسة تخصصات جديدة عالية الجودة وتواكب سوق العمل بدون مصاريف سفر أو اغتراب.

وقال الدكتور حسين عبد الحافظ منسق الجامعة الأهلية ان التقديم الالكتروني مستمر حتي الآن للإلتحاق بكليات جامعة سوهاج الأهلية.

واوضح ان أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل إلكترونيا كالاتي: كلية الطب ٤٣١١ طالب وطالبة، كلية الصيدلة ٢٧٦٥ طالب وطالبة، كلية الحاسبات ١١٨١ طالب وطالبة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ٧٥٥ طالب وطالبة.

جامعة سوهاج

كلية الهندسة ٦٤٠ طالب وطالبة، كلية العلوم ٣١٧ طالب وطالبة، كلية اللغات والعلوم الإنسانية ٩٨ طالب وطالبة، و كلية الإعلام ٩٢ طالب وطالبة، ليصبح اجمالي الطلاب حتي الآن ١٠١٥٩ طالب وطالبة.