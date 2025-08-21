الإنقاذ النهري يواصل البحث عن جثمان "حمودة" بنهر النيل في سوهاج

شهدت قرية جزيرة العساكرة، بجوار محطة المياه الجديدة التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا بعدما غرق شاب في العقد الثاني من عمره بنهر النيل.

وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي الذين تابعوا الواقعة عن قرب، بينما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بنهر النيل بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، يرافقهم فريق من رجال الإنقاذ النهري، حيث تم الدفع بعدد من الغواصين وتمشيط المنطقة بالكامل بحثًا عن الضحية.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة للحفاظ على النظام ومنع تجمع الأهالي بالقرب من مكان عمليات البحث.

وبالفحص والتحريات المبدئية، تبين أن الغريق يُدعى حمودة ع. ع، يبلغ من العمر 19 عامًا، ويقيم بقرية الشيخ سعيد التابعة لمجلس قروي برديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وكشفت المعلومات الأولية أنه أثناء وجوده بمياه النيل، جرفه التيار المائي القوي ولم يتمكن من المقاومة، ليختفي فجأة عن أنظار المتواجدين.

المشهد كان مؤلمًا، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي على ضفاف النهر في انتظار أي خبر عن استخراج الجثمان، بينما يواصل رجال الإنقاذ الليل بالنهار في محاولاتهم للعثور عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي كلّفت فريق البحث الجنائي بمتابعة الحادث، كما كلفت قوات الإنقاذ النهري بمواصلة أعمال التمشيط حتى العثور على الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.