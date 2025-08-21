قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صرخة أب تكشف المستور.. رجال أمن سوهاج يفكون شفرة مقت.ل ربة منزل

سوهاج _ أنغام الجنايني

في إحدى الليالي استيقظت قرية هادئة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، على خبر جعل حياة أسرة كاملة تنقلب إلى مأساة لا تُمحى.

ربة منزل في العقد الخامس من عمرها، كانت حتى ساعات قليلة مضت تعيش حياة عادية بين بيتها وأولادها، انتهى مشوارها بضربة واحدة حولت الهدوء إلى صراخ، والبيت الهادئ إلى مأتم.

في البداية، بدا كل شيء طبيعيًا، وصلت جثة السيدة إلى مستشفى طهطا العام، واعتقد ذووها أنها فارقت الحياة بسبب حمى باغتتها، دموعهم وقتها كانت دموع حزن وأنين الصدمة صدده بين ضلوعهم.

لم يكن قلب الأب، الذي يعرف تفاصيل ابنته أكثر من أي أحد، يطمئن لرواية الوفاة الطبيعية، صوته المرتجف طالب بكشف الحقيقة، وكأنه كان يسمع أنينًا صامتًا من ابنته يطلب له العدل.

تحركت أجهزة الأمن سريعًا، بتوجيهات من اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج. لم يترك رجال المباحث الأمر يمر مرور الكرام، وانتقل فريق البحث إلى القرية، يبحثون بين خيوط الصمت عن الحقيقة.

ومع كل خطوة في التحريات، بدأ الغموض يتبدد، لم تكن الوفاة قدرًا مكتوبًا بمرض، بل جريمة مكتوبة بيد أقرب الناس إليها، فقد كشفت التحقيقات أن زوجها، الذي كان يفترض أن يكون سندها وأمانها، اعتدى عليها بضربة قاتلة مستخدمًا "مُلة السرير"، فسقطت أمامه بلا حراك، وفارقت الحياة في لحظة واحدة.

هكذا، تحولت ربة المنزل من مريضة يظن أهلها أنها رحلت بهدوء، إلى ضحية جريمة بشعة، راح دمها شاهدًا على قسوة الخلافات الأسرية حين تتحول إلى عنف أعمى.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى طهطا العام، يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر نحو خمسين عامًا، جثة هامدة، حيث رجّح أهلها في البداية أن الوفاة طبيعية جراء إصابتها بحمى مفاجئة، إلا أن والد المجني عليها شكك في الأمر، مطالبًا بكشف ملابسات وفاتها.

وعلى الفور، وبناءً على توجيهات مدير الأمن، انتقل إلى مكان الواقعة اللواء نادي البارودي، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال.

والعميد علي الكُتبي، مأمور مركز طهطا، والرائد محمد دياب، معاون أول المباحث، والنقيب أحمد ممدوح، والفريق المعاون لهم؛ لإجراء التحريات اللازمة.

وكشفت جهود البحث أن وراء الحادث شبهة جنائية، حيث تبين أن زوج المجني عليها اعتدى عليها بالضرب مستخدمًا "مُلة السرير"، موجهًا لها ضربة مباشرة في الرأس، ما تسبب في مصرعها في الحال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

