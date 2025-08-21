لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

شهدت إحدى قرى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، جريمة مروعة قلبت حزن الأهالي إلى صدمة، بعدما تبيّن وفاة ربة منزل لم تكن طبيعية كما اعتقد ذووها في البداية، بل كانت نتيجة اعتداء زوجها عليها حتى فارقت الحياة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى طهطا العام.

يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر نحو خمسين عامًا، جثة هامدة، حيث رجّح أهلها في البداية أن الوفاة طبيعية جراء إصابتها بحمى مفاجئة، إلا أن والد المجني عليها شكك في الأمر، مطالبًا بكشف ملابسات وفاتها.

وعلى الفور، وبناءً على توجيهات مدير الأمن، انتقل إلى مكان الواقعة اللواء نادي البارودي، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد علي الكُتبي، مأمور مركز طهطا.

والرائد محمد دياب، معاون أول المباحث، والنقيب أحمد ممدوح، والفريق المعاون لهم؛ لإجراء التحريات اللازمة.

وكشفت جهود البحث أن وراء الحادث شبهة جنائية، حيث تبين أن زوج المجني عليها اعتدى عليها بالضرب مستخدمًا "مُلة السرير"، موجهًا لها ضربة مباشرة في الرأس، ما تسبب في مصرعها في الحال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.