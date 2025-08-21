قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
إقالة مسؤول أمريكي رفيع بسبب خلافات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه
سيارة كل 15 عامًا.. متحدث الوزراء يكشف أسباب تعديل قانون "ذوي الهمم"
دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. ردده بعد صلاة الفجر
أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس
جريمة صدمت المصريين.. تنفيذ حكم الإعدام شنقًا ضد سف.اح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور
نتنياهو يسرّع خطط احتلال غزة وسط تحذيرات دولية وتصاعد مخاوف إنسانية
لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج
السلطات الليبية تلقي القبض على مواطن ليبي بتهمة ترويع عامل مصري باستخدام أسد
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى قرى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، جريمة مروعة قلبت حزن الأهالي إلى صدمة، بعدما تبيّن وفاة ربة منزل لم تكن طبيعية كما اعتقد ذووها في البداية، بل كانت نتيجة اعتداء زوجها عليها حتى فارقت الحياة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى طهطا العام.

يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر نحو خمسين عامًا، جثة هامدة، حيث رجّح أهلها في البداية أن الوفاة طبيعية جراء إصابتها بحمى مفاجئة، إلا أن والد المجني عليها شكك في الأمر، مطالبًا بكشف ملابسات وفاتها.

وعلى الفور، وبناءً على توجيهات مدير الأمن، انتقل إلى مكان الواقعة اللواء نادي البارودي، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد علي الكُتبي، مأمور مركز طهطا.

والرائد محمد دياب، معاون أول المباحث، والنقيب أحمد ممدوح، والفريق المعاون لهم؛ لإجراء التحريات اللازمة.

وكشفت جهود البحث أن وراء الحادث شبهة جنائية، حيث تبين أن زوج المجني عليها اعتدى عليها بالضرب مستخدمًا "مُلة السرير"، موجهًا لها ضربة مباشرة في الرأس، ما تسبب في مصرعها في الحال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قتل طهطا زوج

