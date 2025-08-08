محافظ سوهاج: بدأنا تنفيذ خطوات فعلية لإنشاء محفظة استثمارية متكاملة

قال اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إن المحافظة بدأت تنفيذ خطوات فعلية لإنشاء محفظة استثمارية متكاملة، تهدف إلى حصر الفرص الاستثمارية المتاحة، وطرحها على المستثمرين في الداخل والخارج، ضمن خطة تنموية شاملة تستهدف استغلال موارد المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

إحياء المشروعات الحيوية

وأضاف محافظ سوهاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة صدى البلد أن المحافظة أعادت إحياء عدد من المشروعات الحيوية، من بينها مشروع لإنتاج فراخ نادرة السلالات من النوع البلدي والفيومي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 32 ألف طائر، إلى جانب إعادة استغلال أصول الدولة غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأوضح المحافظ أن العمل جارٍ على إعادة تشغيل مجموعة من المشروعات الاستثمارية في القطاعات الداجنة، الصناعية، والزراعية، تمهيدًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع المسوقين والمستثمرين لبحث سبل تسويق منتجات المحافظة محليًا وخارجيًا.

دعم البنية التحتية

ولفت إلى أنه تم توفير 5 فرص تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ضمن جهود متكاملة لدعم البنية التحتية للمشروعات.

توفير فرص العمل

وشدد سراج على أن توفير فرص العمل لأبناء سوهاج يأتي على رأس أولويات المحافظة، من خلال توسيع قاعدة العمل مع الشركات القائمة بالفعل، وكذلك تشجيع الاستثمارات الجديدة.

كما كشف عن وجود تنسيق مع جامعة سوهاج للاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تطوير المشروعات، بما يحقق التكامل بين الجانب العلمي والتطبيقي في تنفيذ الخطط التنموية.