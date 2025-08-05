المستشارة أمل عمار تتابع مع محافظ سوهاج سير العملية الانتخابية

تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية بالمجلس، لمتابعة سير العملية الانتخابية ومشاركة المرأة فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث استمعت إلى المتابعين الميدانيين بجميع المحافظات عبر تطبيق الفيديو كونفرانس وذلك بحضور الاستاذة ايمان خليفة رئيسة غرفة العمليات المركزية للانتخابات بالمجلس والسادة منسقي الغرفة.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس تواصلت المستشارة امل عمار مع السيد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بغرفة العمليات المركزية بديوان محافظة سوهاج وبحضور الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس بالمحافظة.

ومن جانبها رحبت المستشارة امل عمار بالسيد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج لحرصه على تيسير العملية الانتخابية للسيدات بالمحافظة، مشيدة بأوجه الدعم الذى يقدمه لفرع المجلس ولكافة السيدات بالمحافظة .

بينما اعرب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج عن فخره واعتزازه بدور المرأة السوهاجية، مؤكدا انه اثناء جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية لاحظ وجود كثافة عالية للسيدات السوهاجيات امام اللجان الانتخابية، مشيرا ان المرأة الصعيدية ملتزمة بوعيها تجاه مجتمعها واسرتها وداعمة للخطوات السياسية فهى دائما ما تؤازر الوطن بجانب الرجل، كما تحرص على وجودها بكافة الانشطة التي تقوم بالمحافظة.