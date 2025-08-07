قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج والهيئة القبطية الإنجيلية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
ميرنا رزق

وقع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

جاء توقيع البروتوكول بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية والدينية، من بينهم اللواء أركان حرب أحمد السايس، سكرتير عام محافظة سوهاج، والدكتور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والنائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قيادات سنودس النيل الإنجيلي، ضم القس موسى إقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رزق الله نوح، نائب رئيس السنودس، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس عايد حنا رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، واهتمام الدولة بملف "القادرون باختلاف" من الاشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف البروتوكول إلى دعم جهود محافظة سوهاج في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كنموذج للمحافظة الدامجة لهم، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تسهم في دمج وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، وإتاحة البيئة العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

الاهتمام بذوي الإعاقة 

وأكد محافظ سوهاج خلال مراسم التوقيع، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتضع ملف تمكينهم على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأهمية دعم هذه الفئة، لافتا إلى إطلاق المحافظة للعديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات المختلفة لدمج وتمكين ذوي الإعاقة، وحرصها المستمر على تقديم المزيد من الدعم لهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مشيدًا بالدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن سعادته بالتعاون مع محافظة سوهاج، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المحافظة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها التنموي من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، بهدف المساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم جميع المصريين.

الجدير بالذكر أن البروتوكول يتضمن التعاون بين الطرفين في مجالات التأهيل الحركي واللغوي، والتدخل المبكر، والتدريب على الإتاحة الهندسية للمرافق العامة، بالإضافة إلى تنفيذ نماذج إرشادية للإتاحة المكانية، وتوفير المعينات الحركية والأجهزة التعويضية، فضلًا عن تنظيم حملات توعوية وتدريب الرائدات الصحيات والريفيات على نشر الوعي المجتمعي.

كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي ديوان عام المحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي، والهيئة القبطية الإنجيلية، لمتابعة تنفيذ البنود والأنشطة المتفق عليها، ووضع خطط العمل الدورية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وينص البروتوكول على استمراره عامين من تاريخ التوقيع .

