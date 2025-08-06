الأنبا توما يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بـ الهماص

ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء مريم، بالهماص.

قداس المناولة الاحتفالية

جاء ذلك بمشاركة الأب جرجس ناروز، راعي الكنيسة، والقمص بطرس طانيوس، والشمامسة الإكليريكيين.

وفي عظته، قال صاحب النيافة: أنتم لستم فقط مدعوين للفرح، بل مدعوين لأن تحملوا يسوع الذي دخل قلوبكم، وتنقلوا نوره.. في البيت، بالكلمة الحلوة، في المدرسة، بالمحبة والصدق، في الكنيسة، بالصلاة والمشاركة، كما حمل الرسل المسيح في العالم، اليوم تحملونه أنتم في قلوبكم.

وتابع: لجميع الحاضرين اليوم، هذه ليست مناسبة فقط لأطفالنا، بل تذكرة لنا جميعًا أن نرجع للحرارة الأولى التي شعرنا بها يوم تناولنا للمرة الأولى، نعيش الرسالة التي دعينا إليها، نجعل من كل قداس منطلقًا جديدًا للرسالة، فالقديس أوغسطينوس يقول: "كل من يتناول من المذبح يجب أن يصير هو نفسه مذبحًا حيًا".