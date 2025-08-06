زيارة رعوية للأنبا مينا لكنيسة "العذراء وأبي سيفين" بعبد القادر بحري

زار نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة عبد القادر بحري، حيث صلى نيافته القداس الإلهي بمناسبة احتفالًا بعيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد أبي سيفين.

تدشين أواني خدمه

خلال القداس الإلهي، دشن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، إلى جانب تدشين مجموعة من الأيقونات المقدسة.

عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، طيب نيافته والآباء الكهنة رفات الشهيد أبي سيفين، وباقي رفات القديسين الموجودة بالكنيسة ذاتها، كما استمع نيافته إلى مجموعة من الترانيم قدمها كورال الشباب "سان فيلو"، وكرّم خريجي برنامج إعداد خدام الإدمان والأمراض النفسية والعقلية، تقديرًا لجهودهم وخدمتهم.

استكمل نيافته جولته بافتتاح المركز الرياضي الجديد، حيث شارك الشباب ببعض الفقرات الرياضية، ثم تفقّد نيافته عددًا من خدمات الكنيسة، ومنها: مصنع الملابس وافتتح المعرض الملحق به، ومبنى الشهيد أبي سيفين وتماف إيريني لرعاية البنات.