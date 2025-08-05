وفد قبطي من الكنيسة يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان

شارك وفد قبطى من الكنيسة بأسوان في اليوم الثانى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث حرص القس لوقا إيميل، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل، على التقدم بصفوف الناخبين للتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى أصيل لكل مواطن مصرى.

ومن المشاهد المضيئة التى شهدتها لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى أسوان قيام المستشار رئيس اللجنة رقم 44 بمدرسة كيما الابتدائية بمدينة أسوان بمساعدة مريض من كبار السن محمول على كرسى متحرك للإدلاء بصوته.

ودخل المواطن المسن على كرسى متحرك بسبب إصابته بكسر فى قدمه، لحرصه على الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، وحرص المستشار أحمد عبدالناصر رئيس اللجنة، على الخروج من اللجنة تخفيفا على الناخب وتسهيلا للإدلاء بصوته.

مجلس الشيوخ

حرص عدد كبير من العمال بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان على الاصطفاف أمام لجنة مدرسة أبوسمبل السياحي الثانوية للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ بحملهم لأعلام مصر .

فيما شهدت اللجان الإنتخابية بعد فترة الظهيرة اقبالا كبيرا من المواطنين للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مع قرب انتهاء اليوم الثانى من التصويت وسط إطلاق الهتافات ورفع أعلام مصر.

وتوافدت جموع الناخبين بقري مركز ادفو ومنها مدينة الرديسية والتى تعد أكبر الكثافات التصويتية، علي لجان الاقتراع للادلاء بأصواتهم فى ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، كما تشهد اللجان بقري كوم امبو مشاركة ايجابية وتوافدا كبيرا في مشهد وطني للمشاركة في الاستحقاق الدستورى وذلك من أجل دعم الاستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

فيما واصلت لجان الاقتراع بأسوان استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية.