أسقف عام كنائس شبرا الشمالية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

شارك اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاقات الدستورية، لما فيه صالح الوطن ودعمًا للمسيرة الديمقراطية.

انتخابات مجلس الشيوخ

وقد حرص نيافته على توجيه رسالة محبة وسلام لجميع أبناء الشعب المصري، داعيًا الجميع إلى ممارسة حقهم الوطني بكل وعي ومسؤولية."

كما توجّه نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا وتوابعها إلى لجنة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بدشنا ، حيث أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، ورافق نيافته عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.