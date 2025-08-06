رسامة شمامسة جدد لكنيستي مارجرجس ومار يوحنا بإيبارشية سمالوط

صلى نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران إيبارشية سمالوط، القداس الإلهي في كاتدرائية المسيح مخلص العالم بسمالوط (مقر المطرانية).

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ٩٢ شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، و٥٠ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، وذلك من أبناء كنيستي:

الشهيد مارجرجس بقرية إبراهيم باشا، والقديس مار يوحنا الحبيب بقرية القمادير.

جدير بالذكر أن نيافة الأنبا بفنوتيوس كان قد كلّف لجنة مختارة من خريجي معهد "إسمو إفنوتي" للألحان والتسبحة التابع للإيبارشية لإجراء اختبارات دقيقة لهؤلاء الشمامسة قبل رسامتهم، وذلك لضمان توافر الشروط الروحية والليتورجية والطقسية المطلوبة بحسب تقليد كنيستنا المقدسة.