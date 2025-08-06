رسامة شمامسة جدد لكنيستي "مارجرجس ومارمينا" بإيبارشية سمالوط

صلى نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران إيبارشية سمالوط، أمس، القداس الإلهي في كاتدرائية المسيح مخلص العالم بسمالوط (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 75 شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، و42 آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، وذلك من أبناء كنيستي: الشهيد مارجرجس بقرية الحتاحتة، والشهيد مارمينا العجايبي بقرية زقلمة.

ومن الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا بفنوتيوس كان قد كلّف لجنة مختارة من خريجي معهد "إسمو إفنوتي" للألحان والتسبحة التابع للإيبارشية لإجراء اختبارات دقيقة لهؤلاء الشمامسة قبل رسامتهم.