الأنبا توما يترأس اليوم التكويني لخدام وخادمات التعليم المسيحي بإيبارشية سوهاج

تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، نظّم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب يوحنا زكريا، يومًا تكوينيًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي والخدمة رؤية مسيحية معاصرة".

ألقى محاضرة اليوم الأب فرنسيس وجدي، نائب راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم، وذلك في إطار السعي لتجديد فكر الخادم، وآفاقه، ليكون شاهدًا أمينًا للإنجيل في عالم كتير التغيرات.

وكان اللقاء فرصة لدمج الرسالة الروحية بالمعطيات التكنولوجية الحديثة، وفهم كيفية توظيفها، لخدمة النفوس، وبناء ملكوت الله، كي نجعل من كل وسيلة حديثة جسرًا يصلنا بالإنسان، ويحمل إليه محبة المسيح، ونور الحق.

أقيم اليوم ببطرخانة الأقباط الكاثوليك، بطهطا، بمشاركة خمسين خادمًا وخادمة من مختلف رعايا الإيبارشية، كما شارك في اليوم أيضًا القمص أنطونيوس سبع الليل، والأب عمانوئيل محروس.