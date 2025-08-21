جامعة سوهاج تعلن تعيين 117 معيدة جديدة.. خطوة قوية لتمكين المرأة

كشف الدكتور حسن النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل تعيين 117 معيدة جديدة بالجامعة، قائلا: “جاء ذلك فى إطار توجيه القيادات السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة والحرص على وجودها فى أماكن قيادية”.

وقال النعماني، خلال لقائه عبر “زووم” ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هذه علامات واضحة على وجود أمن وأمان فى مصر، وإن الأسرة قديما كان من الصعب تعليم نسائها، ولكن هذا الأمر تغير الآن.

وتابع: “وجود المرأة والمعيدات فى التعيين دليل على التفوق وأن هناك بيئة مناسبة لإنجازهن وتعليمهن وتفوقهن، وقديما كانت الأولوية فى التعليم للأولاد، ولكن الآن البنت زي الولد”.