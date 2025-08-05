رئيس جامعة سوهاج: شبابنا واعٍ ومخلص.. ويُدرك أهمية المشاركة في استحقاقات الوطن

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن شباب الجامعة يتمتعون بقدر كبير من الوعي والانتماء، ويدركون جيدًا حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

مسيرة طلابية حاشدة تعبيراً عن الفرحة بالمشاركة

وفي مداخلة مع الإعلامي مصطفي بكري، أوضح النعماني أن شباب الجامعة نظموا مسيرة كبيرة، عبّروا من خلالها عن فرحتهم بالمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تؤكد على وعيهم السياسي وانخراطهم الإيجابي في الشأن العام.

الشباب يدركون أن المشاركة حق للوطن

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن الطلاب والطالبات لديهم قناعة راسخة بأن الانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي حق وواجب وطني، ومشاركة فعلية في صناعة مستقبل مصر، خاصة في ظل ما تتعرض له الدولة من محاولات تشويه وتشكيك خارجية.

روح وطنية ومشهد مشرف داخل لجان سوهاج

وأشار النعماني إلى أن المسيرة الطلابية ضمت شبابًا وفتيات تجمعوا في مشهد اتسم بالحب والوطنية، ورفعوا شعارات "تحيا مصر" بكل حماس، قبل أن يتوجهوا إلى مختلف اللجان الانتخابية في محافظة سوهاج، في صورة تعكس مدى الوعي الوطني لدى طلاب الجامعة.