الأنبا بافلي خلال تصويته بانتخابات الشيوخ: نقف مع بلدنا أمام التحديات

أدلى الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس قطاع المنتزه ومساعد قداسة البابا تواضروس الثاني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل مدرسة الشهيد أحمد بدوي بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، يرافقه عدد من آباء كهنة كنائس المنتزه، وسط ترحيب كبير من المواطنين المتواجدين أمام اللجنة الانتخابية.

وأكد الأنبا بافلي، أن المشاركة في العملية الانتخابية هي واجب وطني يعكس روح الانتماء والحرص على مستقبل الوطن، مشددًا على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دائمًا ما تشجع أبناءها على أداء دورهم الوطني بإيجابية ومسؤولية.

وأضاف الأنبا بافلي، في تصريحات صحفية على هامش الادلاء بصوته، أن مصر تواجه تحديات خارجية وضغوطًا كبيرة، وهذا يتطلب من جميع أبنائها أن يقفوا صفًا واحدًا لدعم الدولة ومؤسساتها من خلال المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية.

وشدد الأنبا بافلي على أن الكنيسة لا تتدخل في السياسة أو توجه الناخبين لاختيار مرشح معين، لكنها تشجع الجميع على ممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، واختيار من يرونه الأصلح وفقًا لضميرهم الشخصي ومصلحة الوطن.

واختتم حديثه قائلًا: «نحن نؤدي واجبنا الوطني بمحبة وسلام، ونقف مع بلدنا في كل الظروف، فمصر تحتاج إلى تكاتف جميع أبنائها لعبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها».

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الإسكندرية إقبالًا من مختلف الفئات، وسط تنظيم محكم من الجهات المعنية لتسهيل عملية التصويت وضمان نزاهة الانتخابات.