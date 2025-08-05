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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشيد بمشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ جنوب سيناء خلال تفقده اللجان
محافظ جنوب سيناء خلال تفقده اللجان
ايمن محمد

أشاد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بمشاركة مواطني جنوب سيناء في انتخابات مجلس الشيوخ في جميع مدن جنوب سيناء قائلا  :"إن  الانتخابات فرصة لاختيار من يمثلك.. والدولة قادرة علي ممارسة الديمقراطية وتنظيم العملية الانتخابية" مشيرا الي أن حجم الاقبال سوف يزداد. 

  جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء  لجنة مدرسة علي مبارك الابتدائية بمدينة طور سيناء، للاطمئنان على انتظام التصويت داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة التيسيرات اللازمة للناخبين.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بإقبال المواطنين وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مثمنًا الدور الوطني لأبناء جنوب سيناء في دعم مؤسسات الدولة، ومؤكدًا أن اليوم الأول من التصويت شهد انتظامًا كاملاً في جميع اللجان، وسط أجواء من الانضباط والهدوء، والتزام إداري وأمني ملحوظ.

وأوضح المحافظ أن غرف العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أية معوقات أو شكاوى والتعامل معها على الفور، مشيرًا إلى استمرار تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، حفاظًا على سلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأكد اللواء خالد مبارك على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن وشفاف يُحفّز المواطنين على المشاركة الفعالة، مشددًا على أن التصويت واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

يُذكر أن تُجرى في 18 لجنة فرعية موزعة على 15 مقرًا انتخابيًا بمختلف مدن المحافظة، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 102,807 ناخبًا وناخبة.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً بجميع لجان مدن جنوب سيناء، وسط متابعة دقيقة من الجهات التنفيذية، ودعوات مستمرة من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية للمواطنين للنزول والمشاركة في اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ 2025.

جنوب سيناء طور سيناء مشاركة انتخابات الشيوخ أشاد

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