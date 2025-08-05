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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توافد الناخبين للتصويت بانتخابات الشيوخ.. وغرفة «عمليات القاهرة»: لم نرصد أي مخالفات

الناخبين
الناخبين

رصد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من القاهرة، استمرار توافد المواطنين على لجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمنطقة النزهة في مصر الجديدة، موضحًا أنها تُعد إحدى اللجان الفرعية من ضمن 544 لجنة فورية موزعة على 336 مركزًا انتخابيًا بمحافظة القاهرة.

وأوضح «كمال»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في القاهرة يبلغ نحو 8.5 مليون مواطن، وفقًا لكشوف الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال في مختلف اللجان تشهد تزايدًا منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في تمام التاسعة صباحًا في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ.

وأضاف أن العملية الانتخابية تخضع لرقابة دولية مكثفة، حيث تجوب البعثات الأجنبية والوفود التابعة للجامعة العربية مختلف اللجان للاطمئنان على سير الانتخابات والتأكد من انتظامها دون معوقات.

وشدد على أن هناك حرصًا كبيرًا على تيسير التصويت لكبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير مقاعد متحركة وخدمات لوجستية مخصصة لهم، مضيفًا أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تتابع العملية لحظة بلحظة، ولم ترصد أي تأخير في فتح اللجان أو نقص في الخدمات.

مصر الجديدة انتخابات الشيوخ العملية الانتخابية الناخبين

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