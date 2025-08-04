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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جامعة سوهاج تحث الطلاب على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

في مشهد وطني مهيب، نظمت جامعة سوهاج، صباح اليوم مسيرة حاشدة، بقيادة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، لحث الطلاب على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

شارك في المسيرة أكثر من 3000 طالب وطالبة، متوجهين إلى لجانهم للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الحماس والانتماء الوطني، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد رئيس الجامعة أن مشاركة الشباب الجامعي في العملية الانتخابية تعكس وعيهم السياسي وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية، مشيدًا بالإقبال الكبير الذي شهدته المسيرة، وبروح الحماس التي تحلّى بها الطلاب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس الجاري، وتجرى الانتخابات فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس الجاري.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

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