وكيل اقتصادية النواب لـ"صدى البلد": الشيوخ ركيزة تشريعية والمشاركة الانتخابية فيها دعم للاستقرار

أكد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجبًا وطنيًا يعكس مدى وعي الشعب المصري بأهمية استكمال مؤسسات الدولة ودعم مسارها الديمقراطي.

وقال عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، خلال تفقده لسير العملية الانتخابية داخل مدرسة هشام شتا بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، إن مشهد الإقبال منذ الساعات الأولى، لا سيما من الشباب والسيدات، يؤكد أن المصريين حريصون على أداء دورهم الوطني في هذه اللحظة المهمة من عمر الوطن.

وأضاف: "مجلس الشيوخ ليس فقط غرفة برلمانية ثانية، بل هو أحد الركائز التي تُسهم في صناعة التشريعات المتزنة ودعم السياسات العامة، والمشاركة فيه تعني شراكة شعبية حقيقية في صياغة المستقبل."

وأشاد عبد الحميد بحُسن تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان، والتسهيلات المقدمة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة وفرت كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة.

وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، على أن تتواصل غدًا الثلاثاء في يومها الثاني والأخير داخل مصر، بالتوازي مع استمرار التصويت في لجان المصريين بالخارج.

وتُجرى الانتخابات داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، موزعة على 27 دائرة بنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم المغلقة، بما يضمن تغطية شاملة وتيسير وصول الناخبين.

وتخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" الانتخابات بنظام القوائم دون منافسة، بشرط حصولها على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات.

وعلى صعيد النظام الفردي، يتنافس 424 مرشحًا، من بينهم 183 مستقلًا، و241 مرشحًا عن أحزاب سياسية، وسط منافسة محتدمة خاصة في المحافظات الكبرى.

وفي محافظة الجيزة، تم تجهيز 492 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز والمناطق، وسط استعدادات مكثفة من كافة الأجهزة المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.