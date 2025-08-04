غرفة عمليات التنسيقية: حضور كثيف ومشاركة واضحة للسيدات بانتخابات الشيوخ

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ في جميع محافظات الجمهورية، حيث فتحت أبواب 8825 لجنة انتخابية أمام الناخبين في التاسعة صباحاً.

ومع انتهاء النصف الأول من اليوم الانتخابي الأول في تمام الساعة الثالثة عصراً، تسجل غرفة العمليات التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين ملاحظاتها الأولية حول سير العملية الانتخابية.

رصدت الغرفة منذ الصباح الباكر إقبالاً ملحوظاً للناخبين على اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام العديد من مراكز الاقتراع. ورصدت الغرفة جاهزية اللجان بكل المستلزمات اللازمة من أوراق اقتراع وصناديق انتخابية، وذلك تحت الإشراف القضائي الكامل. إلا أن الغرفة سجلت تأخراً في بدء العمل ببعض اللجان في عدد من المحافظات خاصة المحافظات النائية، وسيتم متابعة تعويض هذا التأخير مع مواعيد غلق اللجان

ومن المشاهد الإيجابية التي رصدتها الغرفة، الحضور الكثيف للشباب من الجنسين، وكذلك مشاركة واضحة للسيدات في العملية الانتخابية. كما تشيد الغرفة بالترتيبات الخاصة التي اتخذتها اللجان الانتخابية لاستقبال ذوي الإعاقة، حيث خصصت لجان في الأدوار الأرضية ووفرت أوراق اقتراع بطريقة برايل لتسهيل عملية التصويت للمكفوفين.

ورصدت الغرفة بعض المخالفات الانتخابية خارج بعض مقار اللجان من وجود دعاية انتخابية لبعض الأحزاب السياسية لمرشحي المقاعد الفردية، مما يعد كسرا للصمت الانتخابي، لكنها تبقى مخالفات محدودة لا تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، كما تأكدت الغرفة من تنفيذ السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لكافة الضمانات والقواعد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يحظر وجود أي دعاية انتخابية داخل مقار اللجان الانتخابية، كما رصدت الغرفة وجود ساتر يدلي الناخب بصوته خلفه بحرية تامة، دون أن يطلع أحد على اختياره، كما سجلت الغرفة بعض الشكاوى المتعلقة بعدم وضوح التعليمات الإرشادية في عدد محدود من اللجان.

تلتزم الغرفة بإصدار تقارير دورية عن تطورات العملية الانتخابية حتى انتهاء التصويت، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير الدولية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.