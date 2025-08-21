«ابني للتطوير العقاري» تطلق مشروع «كنان» أول مجتمع سكني ترفيهي متكامل بمدينة سوهاج الجديدة

في إطار الرؤية الطموحة للدولة المصرية والقيادة السياسية لتعزيز التنمية الشاملة في صعيد مصر، وإقامة مجتمعات عمرانية متطورة تحقق جودة الحياة للمواطنين، أعلنت شركة ابني للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها المتميز "كنان" بمدينة سوهاج الجديدة، والذي يعد أول مجتمع سكني ترفيهي متكامل على أرض الصعيد، بمساحة إجمالية تصل إلى 60 فدانًا (بما يوازي ربع مليون متر مربع).

يأتي المشروع نتاج أول شراكة استراتيجية بين شركة ابني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في صعيد مصر، خطوة تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، وتؤكد التزام الشركة بدعم خطط الدولة في التوسع العمراني المتكامل في مدن الصعيد. ومشاركة الدولة أيضًا في مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضاري، حيث تساهم في تطوير أكبر ميدان بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 7 أفدنة، إلى جانب دعم مبادرات التشجير وتوسعة الرقعة الخضراء اذ تقوم شركة ابني بزراعة ما يقرب من 2000 نخلة و4000 شجرة بمدينة سوهاج الجديدة، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتعزيز جاذبية المدينة كوجهة حضارية عصرية للسكن والاستثمار والترفيه بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يمثل مشروع "كنان" نقلة نوعية في سوق العقارات بالصعيد، حيث يتميز بأقل نسبة بنائية في المنطقة (16%)، ما يوفر مساحات خضراء واسعة تمنح السكان بيئة هادئة وصحية. كما يضم المشروع أول ملعب جولف في صعيد مصر، إضافة إلى أول مدينة ترفيهية بمعايير عالمية بتجربة ترفيهية متكاملة لكل أفراد الأسرة ولمختلف الأعمار بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، لتقديم خدمات ترفيهية وفق أعلى المعايير الدولية، تخدم سكان المشروع وسكان محافظات الصعيد كافة، مع امتيازات حصرية لمالكي الوحدات.

يقع "كنان" في موقع محوري عند مدخل مدينة سوهاج من الطريق الغربي، وعلى المحور الرئيسي المؤدي إلى مطار سوهاج الدولي، ما يمنح المشروع سهولة الوصول من مختلف المحافظات، ويعزز من قيمته الاستثمارية المستقبلية.

حرصت شركة ابني على تنويع نماذج الوحدات لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث يضم المشروع وحدات سكنية متنوعة، إلى جانب فيلات مختلفة النماذج والمساحات تلبي رغبة جميع العملاء كما يوفر المشروع أنظمة سداد مرنة ، وأقساط شهرية في متناول الجميع.

تنطلق شركة ابني للتطوير العقاري نحو تحقيق أهدافها برؤية واضحة تبناها دكتور عبد الله كامل رئيس مجلس ادارة الشركة تهدف إلى تقديم مشروعات عمرانية بمعايير عالمية، واستطاعت خلال سنوات قليلة أن ترسخ مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في السوق المصري، بفضل تنفيذها لمشروعات متميزة تجمع بين الجودة العالية والتصميم المبتكر. تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية وقدرات تنفيذية كبيرة، مما مكنها من إتمام مشروعاتها في المواعيد المحددة وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائها. وتعكس هذه النجاحات الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى المؤسسات الحكومية والمستثمرين والعملاء على حد سواء.

وصرح الدكتور عبد الله كامل، رئيس مجلس الادارة لشركة ابني للتطوير العقاري، قائلاً: مشروع كنان يمثل درة مشروعات الصعيد، وهو انعكاس مباشر لرؤية الشركة في أن تكون شريكًا رئيسيًا في خطة الدولة لتنمية الصعيد وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة. نحن لا نقدم وحدات سكنية فقط، بل نصمم أسلوب حياة يجمع بين الرفاهية والراحة والخدمات المتكاملة. اختيارنا لمدينة سوهاج الجديدة جاء انطلاقًا من إيماننا بإمكانات الصعيد الهائلة، وحرصنا على أن نكون جزءًا فاعلًا من نهضته العمرانية وتحقيق السعادة لعملاء الشركة."

ويأتي إطلاق مشروع "كنان" ضمن استراتيجية شركة ابني للتوسع في مشروعات الصعيد، بالتوازي مع دعم المبادرات الحكومية لتحسين جودة الحياة في هذه المنطقة الواعدة. ومن المتوقع أن يكون المشروع نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين التصميم العمراني الراقي والخدمات الترفيهية المتكاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لايماننا الكامل بأن تنمية بلدنا الحبيبة مصر هى اسمى النتائج التي نسعى دائما لتحقيق جزء منها وأن نكون شركاء نجاح في تلك التنمية