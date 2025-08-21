قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
محافظ سوهاج: إجراءات رادعة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات منظومة التصالح

سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المحافظ الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك على أن يتم استرداد كافة قطع الأراضي المرفوض التقنين عليها، كما طالب ببذل المزيد من الجهد لتخطي نسبة المستهدف من الإزالات والقضاء على ظاهرة التعديات تماما.

كما وجه باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات الخاصة بمنظومة التصالح، مع الإعلان عن أسماء المتقاعسين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وحدة محلية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الزراعة والوحدات المحلية والتموين لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية من الاسمدة والنترات واليوريا.

ومراجعة الصرف طبقا للوائح والقوانين، وذلك لضبط مخزون الجمعيات الزراعية، وعمل حملات من الوحدات المحلية لمتابعة ذلك، على أن تقوم الزراعة بتقييم مديري الجمعيات، وعمل تقرير أسبوعي تفصيلي والعرض على سيادته.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية كل بنطاق مركزه، وحصر ومتابعة المشروعات المعطلة.

وعمل محاضر انضمامية لها لتحديد المسئوليات وعرض الاجراءات المتخذة للانتهاء من هذه المشروعات.

وبالنسبة لقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، أكد المحافظ على تشكيل لجنة مركزية بالديوان العام برئاسة السكرتير العام المساعد،  ولجان فرعية بالوحدات المحلية.

واشار إلى أهمية دور اللجان الفرعية الأساسي في تقييم وحصر العقارات من حيث المتميز والمتوسط والاقتصادي، مشددا على أن أي تلاعب في التقييمات سيخضع لمساءلة جنائية لمرتكب الخطأ.

ولفت أن مجلس الوزراء ألزم المواطن بإقراره بصحة البيانات على مسئوليته وتحت إشراف رئيس الوحدة المحلية، وقد منح المحافظ مهلة 45 يوم للجان الفرعية للانتهاء من الاعمال حتى يتسنى للجنة المركزية المرور والمتابعة على ان يتم العرض اسبوعيا على سيادته.

