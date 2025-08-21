قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج يبحث مع مؤسسات مالية ومصرفية آليات الترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة

اجتماع محافظة سوهاج
اجتماع محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من الكيانات والمؤسسات المالية والمصرفية الكبرى.

لبحث آليات التعاون في مجال التسويق للمحفظة الاستثمارية للمحافظة، وذلك في إطار جهود تعزيز الشراكة مع القطاع المالي والمصرفي لدعم التنمية.

وأكد المحافظ أن المحفظة الاستثمارية للمحافظة تتضمن فرصًا واعدة قادرة على وضع سوهاج على الخريطة الاستثمارية والسياحية لمصر.

وشدد على أن المصداقية والشفافية سيكونان الأساس في اختيار الكيان الذي سيتولى مهام التسويق.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عزير المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمالية والحسابات والعقود والمشتريات والاستثمار والشؤون المالية والإدارية.

وأشار “سراج” إلى أن التعاون المرتقب يستهدف الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال اقتصادي ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأضاف المحافظ أن سوهاج مقبلة على طفرة سياحية وصناعية اعتبارًا من عام 2026، بفضل التعاون مع القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وهيئة تنمية الصعيد.

واختُتم الاجتماع بالإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة أعمال التنسيق مع المؤسسات المالية والمصرفية، ودراسة العروض المقدمة، تمهيدًا لاختيار الكيان الأنسب لإدارة المحفظة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اجتماع فرص الاستثمار

