توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
محافظات

محافظ سوهاج يكرم 15 من الحاصلين على مراكز متقدمة بمركز التنمية المحلية بسقارة

محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، 15 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، الحاصلين على مراكز متقدمة في البرامج التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة.

محافظة سوهاج

وهنأ المحافظ المكرمين على تفوقهم، مؤكداً حرص المحافظة على دعم الكفاءات المتميزة وصقل مهارات العاملين في مختلف الجوانب القانونية والإدارية.

بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام "سراج" بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديراً لجهودهم المخلصة وتشجيعاً لهم على مواصلة التميز، مشيداً بدورهم كخير ممثلين لمحافظة سوهاج.

وتحفيزاً لباقي العاملين على بذل المزيد من الجهد لتعزيز روح المنافسة الإيجابية وزيادة الإنتاجية في العمل.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج تكريم المتميزين سقارة

