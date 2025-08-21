محافظ سوهاج يكرم 15 من الحاصلين على مراكز متقدمة بمركز التنمية المحلية بسقارة

كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، 15 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، الحاصلين على مراكز متقدمة في البرامج التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة.

محافظة سوهاج

وهنأ المحافظ المكرمين على تفوقهم، مؤكداً حرص المحافظة على دعم الكفاءات المتميزة وصقل مهارات العاملين في مختلف الجوانب القانونية والإدارية.

بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام "سراج" بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديراً لجهودهم المخلصة وتشجيعاً لهم على مواصلة التميز، مشيداً بدورهم كخير ممثلين لمحافظة سوهاج.

وتحفيزاً لباقي العاملين على بذل المزيد من الجهد لتعزيز روح المنافسة الإيجابية وزيادة الإنتاجية في العمل.