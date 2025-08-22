قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفصائل الفلسطينية تنفي تسليم السلاح وتربطه بحق العودة ومواجهة الاحتلال
اتصل تلحقك في أي وقت .. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
محافظات

سوهاج في 24 ساعة| جريمة تهز القلوب.. وخطط تنموية تبشر بالمستقبل

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، ما بين وقائع جنائية مأساوية.

وأنشطة تنموية وخدمية، وفعاليات مجتمعية، عكست واقع المحافظة النابض بالحركة والتحديات.

جريمة مروعة في طهطا

بدأ اليوم بخبر صادم من إحدى قرى مركز طهطا شمال المحافظة، حيث تحولت وفاة ربة منزل خمسينية إلى جريمة قتل على يد زوجها، فبعد أن اعتقد ذووها أن وفاتها طبيعية.

كشفت تحريات المباحث أن الزوج اعتدى عليها بضربة قاتلة باستخدام "مُلة السرير"، ما أدى إلى مصرعها في الحال، الواقعة هزت وجدان الأهالي، وأثارت موجة من الحزن والغضب بالمنطقة.

غرق شاب في نهر النيل

وفي جنوب المحافظة، شهد مركز البلينا حادثًا مأساويًا بعد غرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا أثناء استحمامه بنهر النيل بقرية جزيرة العساكرة.

فرق الإنقاذ النهري واصلت أعمال البحث والتمشيط لانتشال جثمانه، وسط تجمع العشرات من الأهالي على ضفاف النهر في انتظار خبر العثور عليه.

ملفات الاستثمار والتنمية

على الصعيد التنموي، عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، لبحث آليات الترويج للمحفظة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد المحافظ أن سوهاج مقبلة على طفرة صناعية وسياحية اعتبارًا من عام 2026، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

كما ترأس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها التصالح وتقنين الأراضي وإزالة التعديات، فضلًا عن متابعة المشروعات المتعثرة.

ووجّه بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية، وأخرى لحصر عقارات الإيجار القديم وتقييمها خلال 45 يومًا.

حوار وطني حول المناخ

وفي إطار الاهتمام بالقضايا البيئية، شارك الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج في جلسة الحوار الوطني المجتمعي لتغير المناخ، التي نُظمت بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأغذية العالمي.

الجلسة ناقشت سبل التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات الريفية، مع عرض نماذج لمشروعات ناجحة في إعادة التدوير وتمكين المرأة.

نتائج الإعدادية والتكريم

على صعيد التعليم، اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92.31%، ليصل إجمالي نسبة النجاح العامة إلى 94.96% للعام الدراسي الجاري.

كما كرّم 15 من العاملين المتميزين الحاصلين على مراكز متقدمة في البرامج التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة، مؤكدًا حرصه على دعم الكفاءات وتحفيزهم على المزيد من التميز.

هكذا، عكست أحداث يوم واحد في سوهاج صورة متباينة بين قسوة الجرائم وفواجع الحوادث، وبين آمال التنمية وخطط المستقبل، لتبقى المحافظة مسرحًا دائمًا للأحداث المتنوعة التي تمس حياة مواطنيها في مختلف المجالات.

