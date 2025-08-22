سوهاج في 24 ساعة| جريمة تهز القلوب.. وخطط تنموية تبشر بالمستقبل

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، ما بين وقائع جنائية مأساوية.

وأنشطة تنموية وخدمية، وفعاليات مجتمعية، عكست واقع المحافظة النابض بالحركة والتحديات.

جريمة مروعة في طهطا

بدأ اليوم بخبر صادم من إحدى قرى مركز طهطا شمال المحافظة، حيث تحولت وفاة ربة منزل خمسينية إلى جريمة قتل على يد زوجها، فبعد أن اعتقد ذووها أن وفاتها طبيعية.

كشفت تحريات المباحث أن الزوج اعتدى عليها بضربة قاتلة باستخدام "مُلة السرير"، ما أدى إلى مصرعها في الحال، الواقعة هزت وجدان الأهالي، وأثارت موجة من الحزن والغضب بالمنطقة.

غرق شاب في نهر النيل

وفي جنوب المحافظة، شهد مركز البلينا حادثًا مأساويًا بعد غرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا أثناء استحمامه بنهر النيل بقرية جزيرة العساكرة.

فرق الإنقاذ النهري واصلت أعمال البحث والتمشيط لانتشال جثمانه، وسط تجمع العشرات من الأهالي على ضفاف النهر في انتظار خبر العثور عليه.

ملفات الاستثمار والتنمية

على الصعيد التنموي، عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، لبحث آليات الترويج للمحفظة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد المحافظ أن سوهاج مقبلة على طفرة صناعية وسياحية اعتبارًا من عام 2026، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

كما ترأس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها التصالح وتقنين الأراضي وإزالة التعديات، فضلًا عن متابعة المشروعات المتعثرة.

ووجّه بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية، وأخرى لحصر عقارات الإيجار القديم وتقييمها خلال 45 يومًا.

حوار وطني حول المناخ

وفي إطار الاهتمام بالقضايا البيئية، شارك الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج في جلسة الحوار الوطني المجتمعي لتغير المناخ، التي نُظمت بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأغذية العالمي.

الجلسة ناقشت سبل التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات الريفية، مع عرض نماذج لمشروعات ناجحة في إعادة التدوير وتمكين المرأة.

نتائج الإعدادية والتكريم

على صعيد التعليم، اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92.31%، ليصل إجمالي نسبة النجاح العامة إلى 94.96% للعام الدراسي الجاري.

كما كرّم 15 من العاملين المتميزين الحاصلين على مراكز متقدمة في البرامج التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة، مؤكدًا حرصه على دعم الكفاءات وتحفيزهم على المزيد من التميز.

هكذا، عكست أحداث يوم واحد في سوهاج صورة متباينة بين قسوة الجرائم وفواجع الحوادث، وبين آمال التنمية وخطط المستقبل، لتبقى المحافظة مسرحًا دائمًا للأحداث المتنوعة التي تمس حياة مواطنيها في مختلف المجالات.