محافظ سوهاج يعلن فتح باب تراخيص السيارات الأجرة لتخفيف التكدس داخل المواقف

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن فتح باب التراخيص للسيارات الأجرة “الميكروباص”.

وذلك في إطار جهود المحافظة لتقليل التكدس والزحام داخل المواقف، وتحقيق التوازن بين عدد السيارات وعدد مستخدميها.

محافظة سوهاج

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة برئاسة اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، وإدارة مرور سوهاج، حيث تم التأكيد على التيسير على المواطنين والسائقين في إنهاء الإجراءات.

ودعا المحافظ الراغبين في التقديم إلى سرعة التوجه إلى إدارة المواقف بالوحدات المحلية لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الضوابط المحددة.

كما طالب رؤساء الوحدات المحلية بتلقي الطلبات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين للانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن، حرصًا على خدمة الأهالي وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.