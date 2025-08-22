سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا

خيّم الحزن على أهالي مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، عقب حادث الانهيار المروع لعقار سكني مكوَّن من طابقين، والذي أسفر عن مصرع أب ونجليه، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، في مشهد مأساوي هزّ مشاعر الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار بدائرة المركز، وعلى الفور هرعت قوات الأمن.

وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تنفيذ أعمال الإنقاذ وسط حالة من القلق والذهول بين الأهالي.

وتمكنت القوات من انتشال جثامين الضحايا الثلاثة، وهم الأب واثنان من أبنائه، من بين الركام، بينما جرى نقل أربعة مصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أودعت الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفي مشهد جنائزي مهيب، شيّع المئات من أهالي القرية جثامين الأب ونجليه إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الانهيار والبكاء، والدعاء لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وتواصل الأجهزة المعنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.