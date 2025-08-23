قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

غرفة تجارة سوهاج تناقش تيسيرات تراخيص المحال التجارية

سوهاج
سوهاج
ولاء عبد الكريم

عقدت الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا،  ندوة موسعة للتعريف بالإجراءات والشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، واستعراض التيسيرات التي أتاحها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم مجتمع التجار وتوفير بيئة عمل منظمة وآمنة.

شهدت الندوة حضورًا موسعًا من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج، من بينهم الدكتور أحمد حبارير مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات، والدكتورة إلهام السيد أحمد وكيل وزارة القوى العاملة، والدكتورة فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، والدكتور علاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج، والأستاذ علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.

كما شارك من مجلس إدارة الغرفة أحمد اللبان محفوظ نائب أول رئيس المجلس، وأحمد كامل عبد الرحيم نائب ثانٍ للرئيس، ووائل أبو رحاب عضو مجلس الإدارة، وسلطان العسيري عضو مجلس الإدارة، وأحمد محمد إبراهيم النمر عضو مجلس الإدارة، والدكتور معتز محمد توفيق عضو مجلس الإدارة، وأحمد سليمان عبد العال عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مؤمن الشاوري مدير عام الغرفة.

وأكد النائب خالد أبو الوفا خلال كلمته أن الغرفة التجارية ستظل دائمًا بيت التاجر وسنده الحقيقي، وحلقة الوصل بين مجتمع الأعمال وكافة الجهات الحكومية، مشددًا على أن الغرفة لا تدخر جهدًا في الدفاع عن مصالح التجار، والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجههم، فضلًا عن تقديم المعلومة الصحيحة والإجراءات السليمة التي تيسر حصولهم على التراخيص والخدمات.

وأضاف أبو الوفا، أن عقد مثل هذه الندوات يأتي في إطار حرص الغرفة على رفع الوعي بالقوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يسهم في تعزيز استقرار بيئة الأعمال ودعم الحركة الاستثمارية داخل المحافظة، مؤكدًا أن الغرفة ستواصل القيام بدورها كدرع يحمي مصالح التجار وصوت معبر عنهم أمام مختلف الجهات.

وأكد أن الهدف هو أن يظل كل تاجر مطمئنًا أن ورائه مؤسسة قوية قادرة على الدفاع عنه وتقديم الدعم اللازم له، قائلًا: "الغرفة في ظهر التاجر.. ومن أجله دائمًا."

