حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات

تحولت رحلة صيفية لعدد من طالبات إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية إلى كابوس مأساوي، بعدما شهد شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية صباح اليوم السبت حادث غرق جماعي لفتيات قادمات من محافظة سوهاج، ضمن رحلة جماعية نظمتها إحدى الشركات.

وبحسب شهود العيان، فقد وصلت نحو 37 طالبة إلى الشاطئ، وبعد فترة وجيزة من جلوسهن على الرمال قررن النزول إلى مياه البحر، لكن سرعان ما تعالت الصرخات مع اندفاع الأمواج العاتية، ما أدى إلى انجراف عدد كبير منهن نحو العمق.

انقاذ 24 فتاة وغرق 6 أخريات

وأوضح الشهود أن الفتيات حاولن إنقاذ بعضهن البعض، إلا أن قوة التيار جرفتهن بعيدًا، وسط محاولات يائسة من رواد الشاطئ وعمال الإنقاذ للتدخل.

وأسفرت الجهود عن إنقاذ 24 فتاة، بينما لقيت 6 فتيات مصرعهن غرقًا، على الفور، هرعت قوات الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، يتابع عن قرب الإجراءات الطبية والإسعافية التي جرى اتخاذها لتقديم الرعاية العاجلة للمصابات.

وأوضح بيان رسمي أن الفرق الطبية تعاملت ميدانيًا مع 3 مصابات، فيما جرى نقل 13 حالة إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 حالات أخرى إلى مستشفى العامرية العام.

ويتلقين الرعاية الطبية اللازمة وفق بروتوكولات علاج حالات الإسفكسيا الناتجة عن الغرق، تحت إشراف أطباء متخصصين.