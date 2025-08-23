قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
48.4 مليار جنيه قيمة تحصيل شركات التأمين لأقساط 5 أشهر
بمشاركة مرموِش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات
النقل تكشف صورًا جديدة لأعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مصير سيف الجزيري مع يانيك فيريرا
الأونروا: أرقام الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي
وظائف خالية بالسعودية قدم الآن
تفاصيل المران الأساسي للأهلي استعداداً للمحلة بالدوري
ترقب في الأهلي بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة وإجتماع عاجل الأربعاء .. تفاصيل
هنادي مهنا: داليدا لا تشبهني ولم أقدم شخصيتها .. خاص
سعر الذهب يرتفع مع تلميح باول بخفض الفائدة في سبتمبر
مصر تثمن تصريحات جوتيريش: المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت رحلة صيفية لعدد من طالبات إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية إلى كابوس مأساوي، بعدما شهد شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية صباح اليوم السبت حادث غرق جماعي لفتيات قادمات من محافظة سوهاج، ضمن رحلة جماعية نظمتها إحدى الشركات.

وبحسب شهود العيان، فقد وصلت نحو 37 طالبة إلى الشاطئ، وبعد فترة وجيزة من جلوسهن على الرمال قررن النزول إلى مياه البحر، لكن سرعان ما تعالت الصرخات مع اندفاع الأمواج العاتية، ما أدى إلى انجراف عدد كبير منهن نحو العمق.

انقاذ 24 فتاة وغرق 6 أخريات

وأوضح الشهود أن الفتيات حاولن إنقاذ بعضهن البعض، إلا أن قوة التيار جرفتهن بعيدًا، وسط محاولات يائسة من رواد الشاطئ وعمال الإنقاذ للتدخل.

وأسفرت الجهود عن إنقاذ 24 فتاة، بينما لقيت 6 فتيات مصرعهن غرقًا، على الفور، هرعت قوات الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، يتابع عن قرب الإجراءات الطبية والإسعافية التي جرى اتخاذها لتقديم الرعاية العاجلة للمصابات.

وأوضح بيان رسمي أن الفرق الطبية تعاملت ميدانيًا مع 3 مصابات، فيما جرى نقل 13 حالة إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 حالات أخرى إلى مستشفى العامرية العام.

ويتلقين الرعاية الطبية اللازمة وفق بروتوكولات علاج حالات الإسفكسيا الناتجة عن الغرق، تحت إشراف أطباء متخصصين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الإسكندرية ضيافه جوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مشاجرة

10 متهمين بينهم سيدات.. سقوط أصحاب فيديو معركة مساكن عثمان بأكتوبر

المتهم

مليون و200 ألف صاروخ.. القبض على شخص يتاجر فى الألعاب النارية بالقاهرة

متهم

5 أشخاص يقتحون محل عطارة ويسرقونه بالجيزة .. وتحرك فورى من الأمن

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد