محافظات

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

رفع الرايات الحمراء بالعجمي
رفع الرايات الحمراء بالعجمي
أحمد بسيوني

شهد شاطئ أبو تلات غربي محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت 6 فتيات مصرعهن غرقًا بالشاطئ، أثناء مشاركتهن في معسكر صيفي تابع لإحدى الأكاديميات الخاصة بمحافظة سوهاج وإصابة 24  تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة للعلاج.

وقال أحد شهود عيان من العاملين بالشاطئ في تصريحات لصدى البلد، إن هناك مشادة حدثت مع مسئولي الشاطئ بسبب التذاكر ومنع النزول إلى الشاطئ بسبب رفع الرايات الحمراء بالشاطئ، إلا أن الفتيات أصررن على النزول إلى الشاطئ وسحبهم الموج داخل الشاطئ.

وأضاف أن الطالبات فؤجئن بموجة عالية وقوية مباغتة قذفتهن إلى داخل المياه وسط صراخ الطالبات والمشرفات المرافقات.

وأشار إلى أن المنقذين ورواد الشاطئ بادروا على الفور بالتدخل، وتمكنوا من إنقاذ عدد كبير من الفتيات، وسط حالة من الهلع والصراخ، ومع ذلك كان الموج سريعًا مما أدى إلى سحب الفتيات إلى داخل المياه.

وذكرت محافظة الإسكندرية في  بيان أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه تم تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن وقوع حالة غرق جماعي في منطقة العجمي.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، برفقة 16 سيارة إسعاف، حيث جرى نقل 13 مصابة إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 مصابات إلى مستشفى العامرية العام لتقديم الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي، أن الضحايا والمصابات هنّ طالبات من محافظة سوهاج، كنّ في رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال الضيافة الجوية.

وأكد مصدر أمني، أنه تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.


 

