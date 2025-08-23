محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية

يتابع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ، عن كثب، تداعيات حادث غرق عدد من الطالبات، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

تبين أنهم جميعا من أبناء محافظة سوهاج ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

محافظة سوهاج

وكلف محافظ سوهاج وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتواصل المستمر مع مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الطبية المتخذة لتقديم الرعاية العاجلة لمصابي الحادث الذى وقع صباح اليوم السبت ، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة أستخراج تصاريح الدفن بعد أنتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالنيابة العامة.

كما وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتنسيق مع نظيرة بمحافظة الإسكندرية لمتابعة الحالات المصابة.

وحالات الوفاة وعمل حصر تمهيدا لإتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات وتوفير المساعدات اللأزمة لأسر الضحايا والمصابين.

وشكل محافظ سوهاج غرف عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات الحادث أولا بأول بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمحافظة الإسكندرية وتقديم كل الدعم لأسر الضحايا والمصابين بشكل سريع.

ويتقدم اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.