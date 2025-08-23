قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ سوهاج ينعى طالبات شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نعى الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى، الطالبات من أبناء المحافظة اللواتي وافتهن المنية، صباح اليوم السبت، في الحادث المأساوي الذي شهدته مياه شاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية، وأسفر عن مصرع 6 فتيات وإصابة أخريات، خلال رحلة صيفية جماعية.

منشور فيسبوك

وقال نائب المحافظ في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" أنعي ببالغ الحزن والأسى أبنائي من طلاب محافظة سوهاج الذين وافتهم المنية اليوم في حادث الغرق الأليم بشاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية... وأتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم ذويهن الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين".

وأضاف أنه يتابع عن كثب مع الجهات التنفيذية المعنية كافة الإجراءات الخاصة بتقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابات في هذا المصاب الجلل، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم.

وكان شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية قد شهد صباح اليوم حادث غرق جماعي لعدد من الطالبات القادمات من محافظة سوهاج ضمن رحلة جماعية.

وتمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ 24 طالبة، فيما لقيت 6 فتيات مصرعهن غرقًا، وتم نقل المصابات إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج محافظ سوهاج طالبات سوهاج الإسكندرية

