الصحة تكشف تطورا جديدا في حادث غرق فتيات بالإسكندرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إنه فور تلقي البلاغ بوقوع حادث غرق الإسكندرية كان هناك تحريك لـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الفتيات لفظوا أنفاسهم الأخيرة نتيجة هذا الحادث.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن إجمالي المصابين 28 حالة، وهناك 3 حالات تم إسعافهم في موقع الحادث، كما أن هناك 14 حالة تم نقلهم إلى مستشفى العجمي التخصصي، فضلا عن 11 حالة تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام.

الحالة العامة للمصابين

ولفت إلى أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، وهناك 3 حالات بمستشفى العجمي يحتاجون إلى رعاية مركزة، ومتوسط الأعمار في حدود 17 أو 18 عاما.