محافظ الغربية يفتتح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفر الزيات العام

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والنائب أحمد الباز عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالغربية، والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب بالغربية، قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفر الزيات العام، بعد تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية الدقيقة، وجاء الافتتاح بحضور قيادات الحزب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة .

وخلال جولته داخل القسم، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول التجهيزات الجديدة التي يضمها القسم، حيث تم إنشاء وحدة عناية مركزة متخصصة بسعة ٥ أسرة، مزودة بأجهزة تنفس صناعي وعدد من المونيتورات المتطورة متعددة الوظائف، فضلًا عن تزويد غرفة العمليات بأحدث الأجهزة والآلات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب، بما يتيح للمستشفى التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، ويجعلها مركزًا خدميًا متميزًا يقدم الرعاية الطبية المتقدمة لأبناء كفر الزيات والمناطق المجاورة.

وأكد محافظ الغربية أن هذا القسم يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن استحداث خدمة جراحة المخ والأعصاب داخل مستشفى كفر الزيات العام يرفع عن كاهل المواطنين مشقة الانتقال للمراكز الطبية المتخصصة خارج المحافظة، ويوفر لهم مستوى رعاية يواكب المعايير الطبية الحديثة.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالدور الفاعل لحزب مستقبل وطن في دعم المنظومة الصحية والخدمية داخل المحافظة، مثمنًا الجهود المبذولة من النائب أحمد الباز عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد للحزب بالغربية في تقديم هذا الصرح كإهداء لخدمة أبناء كفر الزيات، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يجسد صورة حقيقية للتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والأحزاب الوطنية في تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ أن الدولة تضع تحسين المنظومة الصحية على رأس أولوياتها، وأن محافظة الغربية لن تدخر جهدًا في دعم وتطوير المستشفيات العامة والوحدات الصحية، مشددًا على أن ما شهده مستشفى كفر الزيات اليوم يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الصحية وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

وفي ختام الزيارة، عبّر عدد من المواطنين وأهالي كفر الزيات عن بالغ شكرهم وامتنانهم للواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ولحزب مستقبل وطن، على هذه الخطوة الرائدة التي تأتي في إطار تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة. وأكدوا أن افتتاح قسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة العناية المركزة يمثل حلمًا تحقق لهم، ويعكس اهتمام الدولة والمجتمع المدني بالمواطن، مضيفين أن القسم الجديد سيكون ملاذًا آمنًا يقدم الرعاية الطبية المتقدمة لأبناء كفر الزيات والمناطق المجاورة، ويخفف عنهم عناء السفر لتلقي العلاج خارج المحافظة.