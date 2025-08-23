وزير الصحة الفلسطيني: المجاعة في غزة من صنع الاحتلال والعالم مطالب بوقف العدوان فورا

أكد الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن القطاع يعيش «مجاعة من الدرجة الخامسة»، وهي أخطر درجات تصنيف المجاعات عالميًا والتي يعقبها مباشرة الموت الجماعي، مشددًا على أن هذه الكارثة ليست نتيجة ظروف طبيعية، بل «صناعة الاحتلال الإسرائيلي» الذي يفرض حصارًا خانقًا ويمنع دخول الغذاء والدواء، ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأوضح أبو رمضان، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة القاهرة الإخبارية، أن على العالم أجمع أن يقف بجدية وشجاعة أمام الاحتلال الإسرائيلي ولو لمرة واحدة، مطالبًا الولايات المتحدة بالقيام بدور إنساني حقيقي كما تفعل في مناطق أخرى من العالم، وأن تكف عن سياسة الكيل بمكيالين، مؤكدًا أن الأولوية العاجلة تتمثل في وقف العدوان فورًا، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى السماح بخروج الحالات الحرجة التي تحتاج للعلاج بالخارج ويقدر عددها بعشرات الآلاف.

كما ثمّن وزير الصحة الفلسطيني الدور المصري الكبير في دعم غزة، مشيدًا بمحاولات القاهرة المستمرة لوقف العدوان ورفع المعاناة عن سكان القطاع.