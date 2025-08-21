أخبار التوك شو |أحمد موسى: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز .. سفير فلسطين : أي شيء ترفضه مصر لن يمر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الموقف المصري والفرنسي متكامل في رفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من خطورة خطة احتلال غزة، والتي قد تؤدي إلى حرب دائمة في المنطقة.

أي شيء ترفضه مصر لن يَمُرّ.. سفير فلسطين يعلق على المخطط الإسرائيلي

أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، أن كل المخططات الإسرائيلية لن تمر، قائلًا: «أنا قولت في كلمة سابقة وأكررها «أي شئ تقول له مصر لا وترفضه؛ لن يمر.

اللجنة المصرية تقدم حليب الأطفال للمستحقين من أهالي غزة.. فيديو

في الوقت الذي مد فيه الجوع يده إلى قلوب أطفال غزة، مصر كانت حاضرة كعادتها ومدت يدها بالخير والعطاء من قلب الشعب المصري إلى أطفال غزة.

بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو

أكد علاء ثابت، رئيس جالية بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن المصريين في الخارج قوة لا يستهان بها، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في الخارج وصل إلى 14 مليون مواطن، والدولة المصرية تهتم بالمصريين في الخارج وتعمل على دعمهم بشكل كبير.

وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح

كشف الدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتزام الجامعة إنشاء مركز متخصص للذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم الأبحاث والتطبيقات العملية في مختلف المجالات.

تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية

علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار الجهاز بفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطنين.

2500 مشارك بالأوكازيون.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معرض "أهلا مدارس"، شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف القيام بدور مجتمعي من أجل المواطن.

وزارة الإسكان تحسم الجدل حول أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

حسمت وزارة الإسكان، الجدل الدائر حول أزمة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، بعد إصدار بيان رسمي مدعوم بصور توضح أن الأرض المخصصة للنادي ما زالت خالية من أي مبانٍ أو إنشاءات.

المفوض العام لأونروا: هناك أكثر من 6000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة لكن إسرائيل تضع العراقيل

أكد المفوض العام لأونروا، أنّ هناك أكثر من 6000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة لكن إسرائيل تضع العراقيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.