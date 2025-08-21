قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أخبار التوك شو |أحمد موسى: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز .. سفير فلسطين : أي شيء ترفضه مصر لن يمر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الموقف المصري والفرنسي متكامل في رفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من خطورة خطة احتلال غزة، والتي قد تؤدي إلى حرب دائمة في المنطقة.

أي شيء ترفضه مصر لن يَمُرّ.. سفير فلسطين يعلق على المخطط الإسرائيلي

أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، أن كل المخططات الإسرائيلية لن تمر، قائلًا: «أنا قولت في كلمة سابقة وأكررها «أي شئ تقول له مصر لا وترفضه؛ لن يمر.

اللجنة المصرية تقدم حليب الأطفال للمستحقين من أهالي غزة.. فيديو

في الوقت الذي مد فيه الجوع يده إلى قلوب أطفال غزة، مصر كانت حاضرة كعادتها ومدت يدها بالخير والعطاء من قلب الشعب المصري إلى أطفال غزة.

بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو

أكد علاء ثابت، رئيس جالية بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن المصريين في الخارج قوة لا يستهان بها، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في الخارج وصل إلى 14 مليون مواطن، والدولة المصرية تهتم بالمصريين في الخارج وتعمل على دعمهم بشكل كبير.

وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح

كشف الدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتزام الجامعة إنشاء مركز متخصص للذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم الأبحاث والتطبيقات العملية في مختلف المجالات.

تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية

علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار الجهاز بفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطنين.

2500 مشارك بالأوكازيون.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معرض "أهلا مدارس"، شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف القيام بدور مجتمعي من أجل المواطن.

وزارة الإسكان تحسم الجدل حول أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

حسمت وزارة الإسكان، الجدل الدائر حول أزمة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، بعد إصدار بيان رسمي مدعوم بصور توضح أن الأرض المخصصة للنادي ما زالت خالية من أي مبانٍ أو إنشاءات.

المفوض العام لأونروا: هناك أكثر من 6000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة لكن إسرائيل تضع العراقيل

أكد المفوض العام لأونروا، أنّ هناك أكثر من 6000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة لكن إسرائيل تضع العراقيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

أمين الفتوى: التدين «الكمي» والتطرف الناعم أخطر أدوات هدم المجتمعات

أمين الفتوى: الوعي الديني حق وواجب على الجميع وليس رفاهية للنخبة

عمرو الورداني: هذه النظرية تسعى لهدم اللغة والدين والأسرة والدولة

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

