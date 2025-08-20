بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو

أكد علاء ثابت، رئيس جالية بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن المصريين في الخارج قوة لا يستهان بها، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في الخارج وصل إلى 14 مليون مواطن، والدولة المصرية تهتم بالمصريين في الخارج وتعمل على دعمهم بشكل كبير.

وقال علاء ثابت، خلال لقاء له ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، إنه اقترحنا على وزارة الخارجية والهجرة، بأن يكون هناك تواصل دائمًا مع المصريين في الخارج، للعمل على دخول العُملة الصعبة للدولة المصرية.

وتابع رئيس جالية بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن المصري في الخارج لا بد أن يكون على علم بما يحدث في بلده، وعليه أن يتفاعل بشكل مباشر مع ما يحدث.