وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح

كشف الدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتزام الجامعة إنشاء مركز متخصص للذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم الأبحاث والتطبيقات العملية في مختلف المجالات.

وأوضح عقل خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد:، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تدخل بقوة في قطاعات الزراعة، البورصة، الصناعة، الاقتصاد، إضافة إلى المجالات الطبية.



وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى أن مدينة زويل تسعى لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير هذه القطاعات الحيوية.

وأكد أن مشروع مدينة زويل يُعد مشروعًا قوميًا غير هادف للربح، يرتكز على معايير التميز والتقدم العلمي، ويهدف إلى تعزيز مكانة مصر في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.



